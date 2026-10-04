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पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग: मवेशी चोरी के शक में हरियाणा के युवक समेत 2 को पीट-पीटकर मार डाला

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पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2026 at 1:57 PM IST

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पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग का खौफनाक मामला सामने आया है. सिलीगुड़ी में बागडोगरा के ताराबाड़ी इलाके मवेशी चोरी के शक में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. बताया जा रहा है कि सात लोग एक पिकअप वैन में सवार होकर शनिवार तड़के करीब ढाई बजे ताराबाड़ी इलाके में पहुंचे. लोगों का आरोप है कि इन लोगों ने कई गायें चुराईं. जब वो उन्हें पिकअप में लादने की कोशिश कर रहे थे तभी ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. उग्र भीड़ ने पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया. वहीं, दूसरी गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की. मारपीट की घटना में दो आरोपियों की मौत हो गई. पुलिस ने मॉब लिंचिंग और मवेशी चोरी के आरोप की जांच शुरू कर कर दी है.  

ये क्षेत्र बागडोगरा और माटीगाड़ा पुलिस थानों के साथ-साथ पानीघाटा पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से सटा हुआ है. इसलिए तीनों थानों की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. बाद में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लिया. 

पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग का खौफनाक मामला सामने आया है. सिलीगुड़ी में बागडोगरा के ताराबाड़ी इलाके मवेशी चोरी के शक में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. बताया जा रहा है कि सात लोग एक पिकअप वैन में सवार होकर शनिवार तड़के करीब ढाई बजे ताराबाड़ी इलाके में पहुंचे. लोगों का आरोप है कि इन लोगों ने कई गायें चुराईं. जब वो उन्हें पिकअप में लादने की कोशिश कर रहे थे तभी ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. उग्र भीड़ ने पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया. वहीं, दूसरी गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की. मारपीट की घटना में दो आरोपियों की मौत हो गई. पुलिस ने मॉब लिंचिंग और मवेशी चोरी के आरोप की जांच शुरू कर कर दी है.  

ये क्षेत्र बागडोगरा और माटीगाड़ा पुलिस थानों के साथ-साथ पानीघाटा पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से सटा हुआ है. इसलिए तीनों थानों की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. बाद में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लिया. 

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