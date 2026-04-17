मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 5 लोगों को थार से उड़ाने वाले विधायक पुत्र की दबंगई से लोग हैरान हैं. विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे ने गुरुवार को पैदल चल रहे राहगीरों को अपनी थार गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे 5 राहगीर घायल हो गए हैं. हद तो तब हो गई जब विधायक के बेटे ने अपनी सफाई में दबंगई दिखाते हुए ये कह दिया कि जब सायरन बजाया तो राहगीर सड़क से क्यों नहीं हटे?. शिवपुरी के करैरा में गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे दिनेश लोधी ने अपनी थार से 5 लोगों को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार तीन मजदूर और पैदल चल रहीं दो महिलाएं घायल हो गईं. मामला करैरा थाना क्षेत्र का है. दिनेश लोधी बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे हैं.