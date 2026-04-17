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5 लोगों को थार से उड़ाने वाला विधायक पुत्र बोला, सायरन बजाया तो हटे क्यों नहीं? - SHIVPURI BJP MLA SON HIT PEOPLE

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बीजेपी MLA के बेटे ने थार से 5 लोगों को मारी टक्कर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 6:26 PM IST

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 मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 5 लोगों को थार से उड़ाने वाले विधायक पुत्र की दबंगई से लोग हैरान हैं. विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे ने गुरुवार को पैदल चल रहे राहगीरों को अपनी थार गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे 5 राहगीर घायल हो गए हैं. हद तो तब हो गई जब विधायक के बेटे ने अपनी सफाई में दबंगई दिखाते हुए ये कह दिया कि जब सायरन बजाया तो राहगीर सड़क से क्यों नहीं हटे?. शिवपुरी के करैरा में गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे दिनेश लोधी ने अपनी थार से 5 लोगों को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार तीन मजदूर और पैदल चल रहीं दो महिलाएं घायल हो गईं. मामला करैरा थाना क्षेत्र का है. दिनेश लोधी बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे हैं. 

 मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 5 लोगों को थार से उड़ाने वाले विधायक पुत्र की दबंगई से लोग हैरान हैं. विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे ने गुरुवार को पैदल चल रहे राहगीरों को अपनी थार गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे 5 राहगीर घायल हो गए हैं. हद तो तब हो गई जब विधायक के बेटे ने अपनी सफाई में दबंगई दिखाते हुए ये कह दिया कि जब सायरन बजाया तो राहगीर सड़क से क्यों नहीं हटे?. शिवपुरी के करैरा में गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे दिनेश लोधी ने अपनी थार से 5 लोगों को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार तीन मजदूर और पैदल चल रहीं दो महिलाएं घायल हो गईं. मामला करैरा थाना क्षेत्र का है. दिनेश लोधी बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे हैं. 

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