झारखंड के कई जिलों में बंद का मिलाजुला असर! 'लाठीचार्ज' के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन - JHARKHAND BANDH UPDATE
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Published : August 11, 2026 at 11:02 PM IST
JPSC-JSSC एवं भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ विधानसभा घेराव के दरमियान अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाजपा ने झारखंड बंद बुलाया है. लगभग सभी जिलों में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है. प्रतिष्ठानों के मालिकों ने खुद ही अपनी दुकान बंद रखी. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. हजारीबाग में बीजेपी द्वारा झारखंड बंद का व्यापक असर देखने को मिला. भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर देखे जा रहे थे. रामगढ़ में छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया. प्रोटेस्ट के दौरान कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक समेत शहर के कई प्रमुख स्थानों पर सड़क जाम कर विरोध जताया. सड़क जाम होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
JPSC-JSSC एवं भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ विधानसभा घेराव के दरमियान अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाजपा ने झारखंड बंद बुलाया है. लगभग सभी जिलों में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है. प्रतिष्ठानों के मालिकों ने खुद ही अपनी दुकान बंद रखी. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. हजारीबाग में बीजेपी द्वारा झारखंड बंद का व्यापक असर देखने को मिला. भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर देखे जा रहे थे. रामगढ़ में छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया. प्रोटेस्ट के दौरान कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक समेत शहर के कई प्रमुख स्थानों पर सड़क जाम कर विरोध जताया. सड़क जाम होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.