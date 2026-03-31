पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में जवाहरलाल नेहरू रोड के आस-पास ऊंची-ऊंची व्यावसायिक इमारतें और ब्रिटिश काल में बनाई गई इमारतें मौजूद है. इस सड़क का नाम- चौरंगी रोड है. ज्यादातर लोग इसे आज भी इसके पुराने नाम से जानते हैं. ये नाम शहर के मध्य में बनी चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में आज भी कायम है. घनी आबादी वाले चौरंगी क्षेत्र में व्यावसायिक केंद्र, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल और आवासीय क्षेत्र मौजूद है। भीड़भाड़ वाले इस इलाके में अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं. जैसे-जैसे यहां विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मतदाताओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ लोगों का मानना है कि सत्तारूढ़ टीएमसी यहां मजबूत स्थिति में है और वो इस सीट से जीत का सिलसिला बरकरार रख सकती है. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राज्य में टीएमसी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी एक बार फिर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चौरंगी के मतदाता 29 अप्रैल को मतदान करेंगे। नतीजे चार मई को आएंगे.