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76 साल के हुए मिथुन चक्रवर्ती, जानिए भारतीय सिनेमा के ‘ओरिजिनल डांसिंग स्टार’ का शानदार सफर - MITHUN CHAKRABORTY

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Mithun Chakraborty 76th Birthday (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 3:16 PM IST

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मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी कलाकारों में गिने जाते हैं. 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन ने अपने पांच दशक से अधिक लंबे करियर में हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, ओड़िया, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है. उनकी पहली फिल्म Mrigayaa के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. डिस्को डांसर ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई और वे भारत के 'ओरिजिनल डांसिंग स्टार' बन गए। मिथुन को चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, चार फिल्मफेयर पुरस्कार, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. उनकी यात्रा आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करती है.

मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी कलाकारों में गिने जाते हैं. 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन ने अपने पांच दशक से अधिक लंबे करियर में हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, ओड़िया, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है. उनकी पहली फिल्म Mrigayaa के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. डिस्को डांसर ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई और वे भारत के 'ओरिजिनल डांसिंग स्टार' बन गए। मिथुन को चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, चार फिल्मफेयर पुरस्कार, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. उनकी यात्रा आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करती है.

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