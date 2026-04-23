मिर्जापुर में मिर्जापुर-रीवा हाईवे पर बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और उसने बोलेरो व स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन आगे चल रहे ट्रॉले से भिड़ गए. टक्कर के बाद बोलेरो में आग लग गई, जिसमें सवार 9 लोग जिंदा जल गए. मृतकों में एक ही परिवार के 8 सदस्य शामिल हैं, जो मैहर से मुंडन संस्कार कर लौट रहे थे. आग इतनी भयानक थी कि लोगों को बचाने का मौका नहीं मिला. शव बुरी तरह जल गए हैं, जिनकी पहचान DNA जांच के बाद ही संभव होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है.