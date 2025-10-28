ETV Bharat / Videos

नशा मुक्ति की मिसाल मिरगपुर गांव, गिनीज बुक में मिरगपुर गांव का नाम - DRUG DEADDICTION

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 10:49 PM IST

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का मिरगपुर गांव 600 साल से नशा मुक्ति की अलख जागाए हुए हैं. इस काम के लिए गांव का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है.यहां के लोग बीड़ी, सिगरेट तंबाकू सहित 36 तामसिक चीजों से कोसो दूर हैं.सरकार ने भी मिरगपुर गांव को नशा मुक्त गांव का सर्टिफिकेट भी दिया है. गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बाबा फकीर दास ने नशा मुक्ति का प्रण लिया था. आज भी ये प्रण कायम हैं. इस गांव की खास बात ये है कि..यहां दुकानों पर नशे का सामान नहीं मिलता.गांव में हमें एक बुजुर्ग महिला मिली. जिन्होंने बताया कि शादी हुए 75 साल हो गए और आज तक लहसून प्यान नहीं छूआ. गांव के युवा भी गांव के नशा मुक्ति के प्रण का पालन करते हैं.भले ही वो बड़े शहरों में नौकरी करने जाएं. लेकिन नशे को हाथ नहीं लगाते.

ETV Bharat Hindi Team

