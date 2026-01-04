जम्मू-कश्मीर शीतलहर की चपेट में है, जिससे कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान में जबर्दस्त गिरावट आई है. रविवार सुबह श्रीनगर का न्यूनतम तापमान माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शनिवार रात को शहर का तापमान माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में 6 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है.

कश्मीर घाटी में गुलमर्ग का तापमान सबसे कम रिकॉर्ड हुआ. यहां लगातार दूसरी रात पारा गिरकर माइनस 6.5 डिग्री सेल्लियस पर चला गया. वहीं, दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में तापमान माइनस 5 डिग्री सेल्सियम रिकॉर्ड किया गया. कुपवाड़ा में तापमान माइनस 2.5 डिग्री रहा.

कश्मीर में इस वक्त 40 दिनों का चिल्लई कलां चल रहा है. जिस वक्त रात का तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट से नीचे चला जाता है. इस दौरान बर्फबारी भी होती है. लेकिन घाटी के मैदानी भागों में इस बार बर्फबारी नहीं हुई. जिससे किसान चिंतित हैं.

डोडा जिले के ऊपरी इलाकों में रात भर ताजा बर्फबारी हुई, जिससे लंबे समय से चल रहा सूखा समाप्त हो गया.