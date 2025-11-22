ETV Bharat / Videos

सोनपुर मेले में अजब-गजब के घोड़े, 24 इंच के बादल और 16 इंच की वर्षा ने लूटी महफिल - MINIATURE HORSE IN SONEPUR FAIR

Published : November 22, 2025 at 11:01 PM IST

बिहार का विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर पशु मेला इस बार एक अनोखी जोड़ी के कारण सुर्खियों में है. मेले के घोड़ा बाजार में 24 इंच ऊंचा घोड़ा ‘बादल’ और मात्र 16 इंच ऊंची घोड़ी ‘वर्षा रानी’ लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं. ये दोनों दुनिया के सबसे छोटे घोड़ों में शुमार हैं और इनकी मौजूदगी से पूरा मेला गुलजार हो उठा है. इनके साथ ही जांबाज, कोबरा और लुक्का ने भी सभी का दिल जीत लिया है.

सहरसा जिले के भटन भगत ‘बादल’ और ‘वर्षा रानी’ की अनोखी जोड़ी के मालिक हैं. छह साल के घोड़े बादल और एक साल की घोड़ी वर्षा रानी को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है. लोग इन्हें गोद में उठाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं. सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

बादल और वर्षा की चर्चा
MINIATURE HORSE IN SONEPUR FAIR
सोनपुर पशु मेला
कोबरा और लुक्का ने लूटी महफिल
MINIATURE HORSE IN SONEPUR FAIR

ETV Bharat Hindi Team

