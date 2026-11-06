ETV Bharat / Videos

फ्रांस में लाखों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, महंगाई, सैलरी, शिक्षा जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन जारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2026 at 12:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

फ्रांस में सितंबर में शुरू हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद से विरोध-प्रदर्शनों का दौर अब भी जारी है. गुरुवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. इस दौरान लाखों लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे. उनकी मांगों में महंगाई, सैलरी में बढ़ोतरी और शिक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं. फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक, पूरे फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में करीब छह लाख लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारी सिर्फ विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने दंगे, आगजनी और लूटपाट की. हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए गृह मंत्रालय ने 70 हजार से भी ज्यादा पुलिस बलों को तैनात करने का एलान किया. इनके साथ ही, बख्तरबंद वाहनों, ड्रोनों और हेलिकॉप्टरों की भी तैनाती की जा रही है.  

सरकार की नजर उन कट्टरपंथियों पर है जो अशांति फैलाने के लिए प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकते हैं, बिना इजाजत मार्च ऑर्गनाइज कर सकते हैं, साथ ही, वो बिजनेस या पब्लिक बिल्डिंग्स को निशाना बनाकर लूटपाट और तोड़-फोड़ कर सकते हैं.  

17-18 अक्टूबर को भड़की हिंसा, तोड़फोड़ और लूटपाट के बाद सरकार ने कई ऐहतियाती कदम उठाए. ट्रेड यूनियनों और मानवाधिकार समूहों ने भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की निंदा की है. उन्होंने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं.

फ्रांस में सितंबर में शुरू हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद से विरोध-प्रदर्शनों का दौर अब भी जारी है. गुरुवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. इस दौरान लाखों लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे. उनकी मांगों में महंगाई, सैलरी में बढ़ोतरी और शिक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं. फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक, पूरे फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में करीब छह लाख लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारी सिर्फ विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने दंगे, आगजनी और लूटपाट की. हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए गृह मंत्रालय ने 70 हजार से भी ज्यादा पुलिस बलों को तैनात करने का एलान किया. इनके साथ ही, बख्तरबंद वाहनों, ड्रोनों और हेलिकॉप्टरों की भी तैनाती की जा रही है.  

सरकार की नजर उन कट्टरपंथियों पर है जो अशांति फैलाने के लिए प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकते हैं, बिना इजाजत मार्च ऑर्गनाइज कर सकते हैं, साथ ही, वो बिजनेस या पब्लिक बिल्डिंग्स को निशाना बनाकर लूटपाट और तोड़-फोड़ कर सकते हैं.  

17-18 अक्टूबर को भड़की हिंसा, तोड़फोड़ और लूटपाट के बाद सरकार ने कई ऐहतियाती कदम उठाए. ट्रेड यूनियनों और मानवाधिकार समूहों ने भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की निंदा की है. उन्होंने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन
महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन
फ्रांस का गृह मंत्रालय
फ्रांस में दंगा
VIOLENT PROTEST IN FRANCE

संबंधित ख़बरें

UGC के जातीय भेदभाव नियमों पर फिर होगा विचार

UGC के जातीय भेदभाव नियमों पर फिर होगा विचार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

November 5, 2026 at 9:23 PM IST
नित्या रमन लॉस एंजिल्स की पहली एशियाई-अमेरिकी मेयर

केरल में जन्मी नित्या रमन ने लॉस एंजिल्स की पहली एशियाई-अमेरिकी मेयर बनकर इतिहास रचा

November 5, 2026 at 8:38 PM IST
SPECIAL SUMMARY REVISION OF VOTER LIST IN SIX STATES

चुनाव आयोग का बड़ा कदम: 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा

November 5, 2026 at 8:35 PM IST
दिवाली से पहले ही जहरीली हुई दिल्ली-NCR की हवा

दिवाली से पहले ही जहरीली हुई दिल्ली-NCR की हवा, दिल्ली में AQI 367; 12 इलाकों में 400 पार

November 5, 2026 at 8:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.