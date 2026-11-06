फ्रांस में लाखों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, महंगाई, सैलरी, शिक्षा जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन

फ्रांस में सितंबर में शुरू हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद से विरोध-प्रदर्शनों का दौर अब भी जारी है. गुरुवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. इस दौरान लाखों लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे. उनकी मांगों में महंगाई, सैलरी में बढ़ोतरी और शिक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं. फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक, पूरे फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में करीब छह लाख लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारी सिर्फ विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने दंगे, आगजनी और लूटपाट की. हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए गृह मंत्रालय ने 70 हजार से भी ज्यादा पुलिस बलों को तैनात करने का एलान किया. इनके साथ ही, बख्तरबंद वाहनों, ड्रोनों और हेलिकॉप्टरों की भी तैनाती की जा रही है.

सरकार की नजर उन कट्टरपंथियों पर है जो अशांति फैलाने के लिए प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकते हैं, बिना इजाजत मार्च ऑर्गनाइज कर सकते हैं, साथ ही, वो बिजनेस या पब्लिक बिल्डिंग्स को निशाना बनाकर लूटपाट और तोड़-फोड़ कर सकते हैं.

17-18 अक्टूबर को भड़की हिंसा, तोड़फोड़ और लूटपाट के बाद सरकार ने कई ऐहतियाती कदम उठाए. ट्रेड यूनियनों और मानवाधिकार समूहों ने भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की निंदा की है. उन्होंने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं.