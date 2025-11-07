ETV Bharat / Videos

9वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, हथियारों और रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी

Published : November 7, 2025 at 11:13 PM IST

चंडीगढ़ में शुक्रवार को 9वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हुआ. देश के युवा देश के डिफेंस सिस्टम को करीब से समझें. इसके लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों की प्रदर्शन लगाई गई. यहां उन हथियारों और रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया... जो जंग मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल पर सेना के लिए काम करने वाले ट्रेंड डॉग्स ने भी अपने करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया.. वहीं, घोड़ों की कलाबाजियां वहां आए लोगों का मनोरंजन करती रहीं.. अगले दो दिनों तक इस फेस्टिवल में समसमायिक वैश्विक परिस्थियों और चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. 

MILITARY LITERATURE FESTIVAL
ANTI DRONE SYSTEM
मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज
चंडीगढ़ में डॉग शो
MILITARY LITERATURE FESTIVAL

ETV Bharat Hindi Team

