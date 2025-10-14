ETV Bharat / Videos

विदेशी मेहमानों से गुलजार हुई चिल्का झील, वन विभाग ने बढ़ाई झील की सुरक्षा - MIGRATORY BIRDS IN CHILKA LAKE

Published : October 14, 2025 at 9:53 PM IST

1 Min Read
सर्दी के आने से पहले ही ओडिशा के चिल्का झील में विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो गया है. हजारों मील की दूरी तय कर मध्य एशिया, साइब्रेरिया और हिमालयन रीजन से विदेशी पक्षी यहां आते हैं. अगले तीन से चार महीनों तक ये रंग-बिरंगे विदेशी मेहमान एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील की सुंदरता बढ़ाते रहेंगे. साल 2024 में यहां 189 प्रजातियों के 11 लाख 37 हजार 759 विदेशी पक्षी आए थे.. जबकि साल 2023 में ये आंकड़ा 11 लाख 31929 था. इन विदेशी पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने चिलिका के आसपास 21 पक्षी शिविर बनाए हैं.. दिसंबर के अंत तक विदेशी पक्षियों की गिनती की जाएगी.. इस कारण से इनकी सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जा रहा है.. सुरक्षा को देखते हुए यहां मोटर बोट बंद है। शिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

MIGRATORY BIRDS IN CHILKA LAKE
चिल्का झील में विदेशी मेहमान
STORY OF MIGRATORY BIRDS
SECURITY IN CHILKA LAKE
MIGRATORY BIRDS IN CHILKA LAKE

