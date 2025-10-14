विदेशी मेहमानों से गुलजार हुई चिल्का झील, वन विभाग ने बढ़ाई झील की सुरक्षा - MIGRATORY BIRDS IN CHILKA LAKE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 14, 2025 at 9:53 PM IST
सर्दी के आने से पहले ही ओडिशा के चिल्का झील में विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो गया है. हजारों मील की दूरी तय कर मध्य एशिया, साइब्रेरिया और हिमालयन रीजन से विदेशी पक्षी यहां आते हैं. अगले तीन से चार महीनों तक ये रंग-बिरंगे विदेशी मेहमान एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील की सुंदरता बढ़ाते रहेंगे. साल 2024 में यहां 189 प्रजातियों के 11 लाख 37 हजार 759 विदेशी पक्षी आए थे.. जबकि साल 2023 में ये आंकड़ा 11 लाख 31929 था. इन विदेशी पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने चिलिका के आसपास 21 पक्षी शिविर बनाए हैं.. दिसंबर के अंत तक विदेशी पक्षियों की गिनती की जाएगी.. इस कारण से इनकी सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जा रहा है.. सुरक्षा को देखते हुए यहां मोटर बोट बंद है। शिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
सर्दी के आने से पहले ही ओडिशा के चिल्का झील में विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो गया है. हजारों मील की दूरी तय कर मध्य एशिया, साइब्रेरिया और हिमालयन रीजन से विदेशी पक्षी यहां आते हैं. अगले तीन से चार महीनों तक ये रंग-बिरंगे विदेशी मेहमान एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील की सुंदरता बढ़ाते रहेंगे. साल 2024 में यहां 189 प्रजातियों के 11 लाख 37 हजार 759 विदेशी पक्षी आए थे.. जबकि साल 2023 में ये आंकड़ा 11 लाख 31929 था. इन विदेशी पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने चिलिका के आसपास 21 पक्षी शिविर बनाए हैं.. दिसंबर के अंत तक विदेशी पक्षियों की गिनती की जाएगी.. इस कारण से इनकी सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जा रहा है.. सुरक्षा को देखते हुए यहां मोटर बोट बंद है। शिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।