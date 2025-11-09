ETV Bharat / Videos

कब बदलेगी नुआपड़ा की तस्वीर? 6 लाख की आबादी में 3 लाख प्रवासी मजदूर, पलायन नहीं है चुनावी मुद्दा - MIGRANT WORKERS PLIGHT IN NUAPADA

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 10:03 PM IST

1 Min Read
ओड़िशा के नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. चुनाव प्रचार के दौरान इलाके में विकास का मुद्दा छाया रहा... लेकिन प्रवासी मजदूरों की समस्या की यहां अक्सर अनदेखी होती रही. करीब 6 लाख की आबादी वाले नुआपड़ा जिले में तीन लाख कामगार हैं. अकेले नुआपड़ा विधानसभा में 35 हजार से ज्यादा कामगार वोटर हैं. तेलकोवेड़ा गांव की उर्मिला देवी मजदूरों की परेशानी बताती हुई कहती हैं कि वो दशहरा में काम पर जाती हैं और करीब आठ महीने बाद आषाढ़ में घर लौटती हैं. बड़ी परेशानी के बाद गुजारा होता है. इलाके की समस्या है कि मनरेगा के तहत भी मजदूरों को काम नहीं मिलता है, इसीलिए यहां के लोग गुजरात, यूपी, असम और ओडिशा के ही गंजम जिले में खेतों या फिर ईंट भट्ठे पर काम करने जाते हैं. आदिवासी बहुल नुआपड़ा जिले के सभी पांच प्रखंडों का यही हाल है.  

MIGRANT WORKERS PLIGHT IN NUAPADA
नुआपड़ा के प्रवासी मजदूर
ईंट भट्ठा मजदूर
नुआपड़ा से पलायन
MIGRANT WORKERS PLIGHT IN NUAPADA

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कॉच बाजार के रूप में उभरेगा : संगठन

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

राहुल गांधी बने मार्शल आर्ट गुरु, जिलाध्यक्षों को सिखाए किक, बोले-मोहब्बत से करो वार

भारत की पहली कार्मेलाइट नन मदर एलिसवा को 'ब्लेस्ड' घोषित किया गया

