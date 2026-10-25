सऊदी अरब संकट: सरकार ने की फंसे भारतीयों की मदद की पेशकश

केंद्र सरकार ने सऊदी अरब में मौजूद अपने नागरिकों, खासकर उमराह यात्रियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है. ये लोग लगातार फ़्लाइट कैंसल होने से प्रभावित हैं. सरकार उनकी जल्दी वापसी में मदद के लिए गल्फ किंगडम के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है. इस बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 7 नवंबर 2026 तक रियाद और दम्माम आने-जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी है. सरकार की ये एडवाइजरी यमन के हूतियों विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है. हूती विद्रोही सऊदी अरब से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं. जेद्दा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने कहा कि जेद्दा और मक्का में उसके कंट्रोल रूम कम्युनिटी एसोसिएशन और वॉलंटियर्स की मदद से प्रभावित भारतीयों को जरूरी मदद देते रहे. मदद में खाना, जरूरी दवाइयां और दूसरी तुरंत जरूरतें शामिल हैं. मिशन ने ये भी कहा कि वह फ्लाइट में रुकावटों, खासकर वीजा वैलिडिटी और देर से निकलने से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ रेगुलर संपर्क में है.