Microsoft की सेवाएं दुनियाभर में हुईं ठप, यूजर्स को हुई परेशानी

Microsoft के प्लेटफॉर्म्स – 365, Outlook and Teams – पर शुक्रवार सुबह भारी आउटेज (सेवा में रुकावट) देखने को मिला. भारत समेत दुनिया भर के हज़ारों यूज़र्स इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाए. आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट 'downdetector.com' पर आउटलुक से जुड़ी समस्याओं की 1 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज की गईं. इस रुकावट का असर OpenAI और Anthropic की एआई सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले कनेक्टर्स पर भी पड़ा. Microsoft ने एक बयान में कहा कि वे प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं. साथ ही, कंपनी ने बताया कि वह अपने एडमिन सेंटर के ज़रिए अपडेट दे रही है. अपने ताज़ा अपडेट में, Microsoft ने इस घटना के लिए 'बड़ी संख्या में सर्वरों के अचानक अनुपलब्ध हो जाने' को ज़िम्मेदार ठहराया, लेकिन इसके कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. Microsoft ने कहा कि वह इस आउटेज की जांच कर रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, उन यूज़र्स के लिए जो एडमिन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, Microsoft ने बताया कि उसके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज़्यादा लोड आ गया है. कंपनी ने कहा कि वह इस लोड को संतुलित करने के लिए, अपने वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कनेक्शन ट्रैफ़िक को फिर से बांट रही है.