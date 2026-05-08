लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं. इंसान तो किसी तरह ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा लेता है, लेकिन बेजुबान जंगली जानवरों और पक्षियों का ख्याल कौन रखेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जंगली इलाकों में जलाशय सूख रहे हैं. ऐसे में महाराष्ट्र के अमरावती में एक कदम मानवता की ओर संस्था ने 'पशु-पक्षी दाना-पानी अभियान' की शुरुआत की है. छतरी तालाब और भानखेड़ा के जंगलों में चलाया जा रहा ये अभियान लोगों को प्रेरित कर रहा है. इस अभियान के तहत सड़क के किनारे बड़े-बड़े पानी के कंटेनर रखे गए हैं. साथ ही, पेड़ों पर सैकड़ों की संख्या में पानी से भरे पात्र रखे जा रहे हैं.

ये संस्था पिछले 13 -14 सालों से जंगलों के भीतर रहने वाले पशु-पक्षियों को खाना और पानी मुहैया करा रहे है. इस साल कॉर्पोरेटर बने महेश मूलचंदानी ने विशेष पहल की है.. जिसके बाद म्युनिसिपल प्रशासन का भी इस काम में मदद मिल रहा है.