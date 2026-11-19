शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर फाड़ने को लेकर माफी मांगी है. दरअसल, शाइना एनसी और उनकी पार्टी शिवसेना के दूसरे नेता कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की किताब में वीर सावरकर के अपमान का विरोध कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने उस तस्वीर को फाड़ दी, जिसमें शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को चप्पल मारते हुए दिख रहे हैं. तस्वीर फाड़ने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाले शिवसेना गुट पर तीखा हमला किया. जिसके बाद शाइना एनसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए माफी मांगी है. अपने माफीनामे में उन्होंने लिखा, 'बालासाहेब के प्रति बेइज्जती दिखाने का मेरा कभी इरादा नहीं था, बल्कि, मैं उनके जीवन भर बनाए गए मजबूत आदर्शों से प्रेरणा लेती हूं. कुछ लोग और कुछ रिश्ते दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं. 'हिंदू हृदय सम्राट' शिवसेना चीफ बालासाहेब ठाकरे मेरी जिंदगी में ऐसी ही एक हस्ती थे-एक पिता जैसे, पूजनीय और भगवान जैसे.

आगे उन्होंने लिखा, 'मैं पूरी तरह समझती हूं कि जनता बालासाहेब के लिए कितनी इज्जत और प्यार रखती है. मेरे लिए-और लाखों दूसरे लोगों के लिए भी-बालासाहेब सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि एक पूजनीय आइकॉन थे. अगर मेरे कामों से अनजाने में सच्चे शिवसैनिकों या बालासाहेब को पसंद करने वालों की भावनाओं को ठेस पहुँची है, तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूं.'

शाइना एनसी ने अपने विरोधियों पर उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि बालासाहेब के प्रति अपने प्यार और वफादारी को साबित करने के लिए उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है.