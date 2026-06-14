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रामसेतु के पत्थरों की याद दिलातीं अमरावती की ईंटें: पानी में डूबतीं नहीं, तैरती हैं ईंटें - MYSTERIOUS BRICKS IN AMARAVATI

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रामसेतु के पत्थरों की याद दिलातीं अमरावती की ईंटें (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 14, 2026 at 10:40 PM IST

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महाराष्ट्र के अमरावती के तालेगांव दशहर में पाई जाने वाली ईंट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं. ये ईंट पानी डूबती नहीं हैं, बल्कि पानी में तैरती हैं. पुराने जमाने में इस इलाके में कई मंदिर और इमारतें इस ईंट से बनाई गईं थीं. समय के साथ वो ढांचे ध्वस्त हो गए, लेकिन गांव में ये ईंट अब भी पाई जाती हैं. पर्यटक, शोधकर्ता और इतिहास के जानकार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस ईंट में खास बात क्या है?  

लोगों ने पानी पर तैरने वाले पत्थर से रामसेतु के निर्माण की कहानी सुन रखी है.. लेकिन पानी पर तैरने वाली ईंट उनके लिए नई कहानी है. बताया जाता है कि मध्यकालीन युग में लोग बड़ी मात्रा में ज्वार को स्टोर करके रखते हैं  और इस दौरान नमी के चलते जो ज्वार खराब हो जाता था, लोग उसे मिट्टी के साथ मिलाकर ईंट बनाते थे. भट्ठी में ईंट को पकाने के दौरान ज्वार जल जाता था. इससे ईंट ना सिर्फ हल्की होती थी.. बल्कि पानी में तैरने लायक भी बन जाती थी.  

महाराष्ट्र के अमरावती के तालेगांव दशहर में पाई जाने वाली ईंट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं. ये ईंट पानी डूबती नहीं हैं, बल्कि पानी में तैरती हैं. पुराने जमाने में इस इलाके में कई मंदिर और इमारतें इस ईंट से बनाई गईं थीं. समय के साथ वो ढांचे ध्वस्त हो गए, लेकिन गांव में ये ईंट अब भी पाई जाती हैं. पर्यटक, शोधकर्ता और इतिहास के जानकार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस ईंट में खास बात क्या है?  

लोगों ने पानी पर तैरने वाले पत्थर से रामसेतु के निर्माण की कहानी सुन रखी है.. लेकिन पानी पर तैरने वाली ईंट उनके लिए नई कहानी है. बताया जाता है कि मध्यकालीन युग में लोग बड़ी मात्रा में ज्वार को स्टोर करके रखते हैं  और इस दौरान नमी के चलते जो ज्वार खराब हो जाता था, लोग उसे मिट्टी के साथ मिलाकर ईंट बनाते थे. भट्ठी में ईंट को पकाने के दौरान ज्वार जल जाता था. इससे ईंट ना सिर्फ हल्की होती थी.. बल्कि पानी में तैरने लायक भी बन जाती थी.  

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