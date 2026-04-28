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'छाछवाली अम्मा' की अनोखी सेवा: 26 सालों से गर्मी में लोगों को दे रही हैं मुफ्त ठंडा पानी और छाछ - UNIQUE SERVICE OF CHHACHWALI AMMA

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'छाछवाली अम्मा' की अनोखी सेवा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 9:14 PM IST

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नागपुर का नाम देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल है. यहां चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है. यहां दो महिलाएं पिछले 26 सालों लोगों को मुफ्त में ठंडा पानी और छाछ पिला रही हैं. राहगीर हो या मजदूर.. रिक्शावाले हो या ड्राइवर... हर कोई छाछवाली अम्मा के यहां छाछ पीने जरूर आते हैं. गर्मी के दिनों में छाछवाली अम्मा की सेवा हर सुबह नौ बजे से शुरू हो जाती है और शाम पांच बजे तक चलती है. ना प्रसिद्ध की इच्छा और ना पैसे चाहत... छाछ वाली अम्मा निस्वार्थ भाव से लगातार लोगों की सेवा करती हैं. हर दिन 120 से 130 लीटर छाछ मुफ्त में बांटती हैं.  

कुछ लोग अपने जन्मदिन पर या वेडिंग एनवर्सरी पर कुछ दान देते हैं, वो सब दूसरों के काम में आता है. हाल में ही, एक वेंडर ने तीन दिनों तक मुफ्त में लोगों को तरबूजा खिलाया. छाछ वाली अम्मा का ये सेवाभाव इंसानियत की एक अद्भुत मिसाल है.  

नागपुर का नाम देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल है. यहां चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है. यहां दो महिलाएं पिछले 26 सालों लोगों को मुफ्त में ठंडा पानी और छाछ पिला रही हैं. राहगीर हो या मजदूर.. रिक्शावाले हो या ड्राइवर... हर कोई छाछवाली अम्मा के यहां छाछ पीने जरूर आते हैं. गर्मी के दिनों में छाछवाली अम्मा की सेवा हर सुबह नौ बजे से शुरू हो जाती है और शाम पांच बजे तक चलती है. ना प्रसिद्ध की इच्छा और ना पैसे चाहत... छाछ वाली अम्मा निस्वार्थ भाव से लगातार लोगों की सेवा करती हैं. हर दिन 120 से 130 लीटर छाछ मुफ्त में बांटती हैं.  

कुछ लोग अपने जन्मदिन पर या वेडिंग एनवर्सरी पर कुछ दान देते हैं, वो सब दूसरों के काम में आता है. हाल में ही, एक वेंडर ने तीन दिनों तक मुफ्त में लोगों को तरबूजा खिलाया. छाछ वाली अम्मा का ये सेवाभाव इंसानियत की एक अद्भुत मिसाल है.  

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