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चक्रवातीय तूफान अकवान को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, 19-20 तारीख को कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार

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मौसम विभाग की चेतावनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2026 at 3:11 PM IST

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चक्रवातीय तूफान अर्नब और मुरासु ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई. इससे लोग अभी उबरे भी नहीं कि एक और चक्रवाती तूफान दस्तक देने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवातीय तूफान अकवान की वजह से 19 और 20 तारीख को कई राज्यों में भारी बारिश होगी. मौसम विभाग का अनुमान है कि आंध्रप्रदेश पर इसका बहुत खराब असर पड़ेगा. कहा जा रहा है कि ये साइक्लोन ओडिशा में मछलीपट्टनम और गोपालपुर के बीच कहीं तट पार कर सकता है. ईरान ने इस तूफान का नाम अकवान रखा है, जिसका मतलब होता है 'बुरी सोच' या 'दुष्ट बुद्धि'. रविवार सुबह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना डिप्रेशन वहां एक सीवियर डिप्रेशन में बदल गया. ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. ये अभी अंडमान से 640 किलोमीटर और विशाखापत्तनम से 870 किलोमीटर दूर है. इसके और तेज होने और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान बनने की आशंका है. तटीय क्षेत्रों में इसकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. इसके कारण तटीय आंध्रप्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. 

चक्रवातीय तूफान अर्नब और मुरासु ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई. इससे लोग अभी उबरे भी नहीं कि एक और चक्रवाती तूफान दस्तक देने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवातीय तूफान अकवान की वजह से 19 और 20 तारीख को कई राज्यों में भारी बारिश होगी. मौसम विभाग का अनुमान है कि आंध्रप्रदेश पर इसका बहुत खराब असर पड़ेगा. कहा जा रहा है कि ये साइक्लोन ओडिशा में मछलीपट्टनम और गोपालपुर के बीच कहीं तट पार कर सकता है. ईरान ने इस तूफान का नाम अकवान रखा है, जिसका मतलब होता है 'बुरी सोच' या 'दुष्ट बुद्धि'. रविवार सुबह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना डिप्रेशन वहां एक सीवियर डिप्रेशन में बदल गया. ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. ये अभी अंडमान से 640 किलोमीटर और विशाखापत्तनम से 870 किलोमीटर दूर है. इसके और तेज होने और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान बनने की आशंका है. तटीय क्षेत्रों में इसकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. इसके कारण तटीय आंध्रप्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. 

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