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पीएम मोदी का फेसबुक वीडियो हटाने पर मेटा तलब, कंपनी बोली- गलती हुई, रीस्टोर हुआ वीडियो - NEET UG 2026

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मेटा बोली- गलती हुई, रीस्टोर हुआ वीडियो (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 8:23 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटाने के मामले में मेटा की सफाई आई है. कंपनी ने कहा कि एक टेक्निकल गलती की वजह से वीडियो हटा दिया गया था और बाद में इसे फिर से चालू कर दिया गया है. प्रधानमंत्री का ये वीडियो 23 जुलाई को जारी किया गया था, जो NEET UG 2026 परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर था. पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जेन-जी को पहली बार संबोधित किया था. वीडियो में प्रधानमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.  

पीएम मोदी का वह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक पर ब्लॉक हो गया. लोग वीडियो को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ऐसा होने से पहले वीडियो लाखों बार देखा जा चुका था. फेसबुक पर दिखाए गए एक नोटिस में कहा गया कि कानूनी वजहों से इस वीडियो पर रोक लगाई गई है, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने फेसबुक के इस कदम पर सवाल उठाए. इस मामले में IT मिनिस्ट्री ने मेटा को तलब किया. सूत्रों ने मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने मेटा के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को तलब किया. जिसके बाद, कंपनी ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि कंटेंट वापस आ गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटाने के मामले में मेटा की सफाई आई है. कंपनी ने कहा कि एक टेक्निकल गलती की वजह से वीडियो हटा दिया गया था और बाद में इसे फिर से चालू कर दिया गया है. प्रधानमंत्री का ये वीडियो 23 जुलाई को जारी किया गया था, जो NEET UG 2026 परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर था. पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जेन-जी को पहली बार संबोधित किया था. वीडियो में प्रधानमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.  

पीएम मोदी का वह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक पर ब्लॉक हो गया. लोग वीडियो को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ऐसा होने से पहले वीडियो लाखों बार देखा जा चुका था. फेसबुक पर दिखाए गए एक नोटिस में कहा गया कि कानूनी वजहों से इस वीडियो पर रोक लगाई गई है, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने फेसबुक के इस कदम पर सवाल उठाए. इस मामले में IT मिनिस्ट्री ने मेटा को तलब किया. सूत्रों ने मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने मेटा के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को तलब किया. जिसके बाद, कंपनी ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि कंटेंट वापस आ गया है.

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