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बच्चों की मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ भारी पड़ा! न्यू मैक्सिको कोर्ट ने Meta पर लगाया 9030 करोड़ रुपये का जुर्माना - TECH NEWS MARK ZUCKERBERG

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META FINED 942 MILLION DOLLARS BY NEW MEXICO COURT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 1:25 PM IST

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अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी 'मेटा'  पर 942 मिलियन डॉलर (करीब 9030 करोड़ रुपये) का ऐतिहासिक जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने माना है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के 'एडिक्टिव' एल्गोरिदम ने युवाओं की मेंटल हेल्थ को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिससे बच्चों में डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी समस्याएं बढ़ी हैं.

इसके अलावा, मेटा पर प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण के मामलों को छिपाने और उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम न उठाने का भी गंभीर आरोप साबित हुआ है. जुर्माने की रकम में से 3993 करोड़ रुपये सीधे प्रभावित युवाओं के इलाज पर खर्च किए जाएंगे.

अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी 'मेटा'  पर 942 मिलियन डॉलर (करीब 9030 करोड़ रुपये) का ऐतिहासिक जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने माना है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के 'एडिक्टिव' एल्गोरिदम ने युवाओं की मेंटल हेल्थ को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिससे बच्चों में डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी समस्याएं बढ़ी हैं.

इसके अलावा, मेटा पर प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण के मामलों को छिपाने और उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम न उठाने का भी गंभीर आरोप साबित हुआ है. जुर्माने की रकम में से 3993 करोड़ रुपये सीधे प्रभावित युवाओं के इलाज पर खर्च किए जाएंगे.

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