अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने GOAT इंडिया टूर के आखिरी चरण में सोमवार को दिल्ली पहुंचे. अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी के इवेंट को लेकर दिल्लीवासियों में जबर्दस्त उत्साह दिखा. उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे. जिन लोगों को पास मिला वो स्टेडियम में गए.. लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने स्टेडियम के बाहर ही मेसी का दीदार की कोशिश की.. स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में फैंस मौजूद रहे. गाड़ियों के काफिले के साथ वो अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे.

वीओ- स्टेडियम में मेसी छोटे-छोटे बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए. यह पल उन बच्चों को ताउम्र याद रहेगा. इसके बाद मेसी का काफिला स्टेडियम से निकला

वीओ- ICC चेयरमैन जय शाह ने वहां मेस्सी, रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की. इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां मौजूद रहीं. इससे पहले आज मुंबई उनका शानदार स्वागत हुआ. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने फुटबॉल खेला.