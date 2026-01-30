ETV Bharat / Videos

NCP के दोनों गुटों का मर्जर जल्द, पार्टी नेताओं का दावा, पहले से चल रही है बातचीत - MERGER OF TWO NCP FACTIONS

NCP के दोनों गुटों का मर्जर जल्द (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 30, 2026 at 10:48 PM IST

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. पार्टी नेताओं का दावा है कि एनसीपी के दोनों गुटों का आपस में विलय होने जा रहा है. NCP(SCP) नेता एकनाथ खडसे ने कहा कि दोनों पक्षों में चर्चा हो चुकी है. इस अनहोनी की वजह से फैसला टल गया है. दोनों पार्टियां साथ आएंगी. करीब-करीब यही बात पार्टी के एक दूसरे नेता राजेश टोपे ने कही. उन्होंने दावा ये कि दिवंगत अजित पवार की मौजूदगी में ये फैसला हुआ था.

यहां सवाल उठता है कि इस मर्जर से किसे फायदा होगा? NCP-SCP गुट के नेताओं का दावा है कि बदलाव के बाद अजीत पवार के चाचा शरद पवार केंद्रीय भूमिका में आ जाएंगे, जबकि दूसरा पक्ष दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम को डिप्टी सीएम के पोस्ट के लिए आगे कर रहा है.  

दावा किया जा रहा है कि जब अजित पवार जीवित थे, तभी दोनों पार्टियों की मर्जर की बात चल रही थी. बात यहां तक आ पहुंची की दोनों ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में साथ चुनाव भी लड़ा. 

