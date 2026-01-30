महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. पार्टी नेताओं का दावा है कि एनसीपी के दोनों गुटों का आपस में विलय होने जा रहा है. NCP(SCP) नेता एकनाथ खडसे ने कहा कि दोनों पक्षों में चर्चा हो चुकी है. इस अनहोनी की वजह से फैसला टल गया है. दोनों पार्टियां साथ आएंगी. करीब-करीब यही बात पार्टी के एक दूसरे नेता राजेश टोपे ने कही. उन्होंने दावा ये कि दिवंगत अजित पवार की मौजूदगी में ये फैसला हुआ था.

यहां सवाल उठता है कि इस मर्जर से किसे फायदा होगा? NCP-SCP गुट के नेताओं का दावा है कि बदलाव के बाद अजीत पवार के चाचा शरद पवार केंद्रीय भूमिका में आ जाएंगे, जबकि दूसरा पक्ष दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम को डिप्टी सीएम के पोस्ट के लिए आगे कर रहा है.

दावा किया जा रहा है कि जब अजित पवार जीवित थे, तभी दोनों पार्टियों की मर्जर की बात चल रही थी. बात यहां तक आ पहुंची की दोनों ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में साथ चुनाव भी लड़ा.