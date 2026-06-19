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ट्रंप के बयान पर भड़कीं मेलोनी, ट्रंप के दावों को बताया मनगढ़ंत - MELONI LASHED OUT AT TRUMP

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ट्रंप के बयान पर भड़कीं मेलोनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 10:59 PM IST

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फ्रांस के एवियन में आयोजित G-7 समिट की कई खूबसूरत तस्वीरें मीडिया में छाई रहीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने अमेरिका और इटली के बीच खटास पैदा कर दी है. दरअसल, ट्रंप ने कह दिया कि इटली की प्रधानमंत्री जॉजिया मेलनो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें की... और वो फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगीं. ट्रंप के इस बयान से मेलोनी के सब्र का बांध टूट गया.. और वो ट्रंप पर भड़क उठीं. उन्होंने कहा कि न तो वो और न ही उनका देश कभी भीख मांगते हैं. मेलोनी ने एक वीडियो पोस्ट करके ट्रंप के दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया.  

ट्रंप के इस बयान के बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने इस वीकेंड अमेरिका की अपनी तय यात्रा अचानक रद्द कर दी. उन्होंने ट्रंप के दावों को मेलोनी और पूरे इटली के लिए गंभीर और अपमानजनक बताया. 

फ्रांस के एवियन में आयोजित G-7 समिट की कई खूबसूरत तस्वीरें मीडिया में छाई रहीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने अमेरिका और इटली के बीच खटास पैदा कर दी है. दरअसल, ट्रंप ने कह दिया कि इटली की प्रधानमंत्री जॉजिया मेलनो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें की... और वो फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगीं. ट्रंप के इस बयान से मेलोनी के सब्र का बांध टूट गया.. और वो ट्रंप पर भड़क उठीं. उन्होंने कहा कि न तो वो और न ही उनका देश कभी भीख मांगते हैं. मेलोनी ने एक वीडियो पोस्ट करके ट्रंप के दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया.  

ट्रंप के इस बयान के बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने इस वीकेंड अमेरिका की अपनी तय यात्रा अचानक रद्द कर दी. उन्होंने ट्रंप के दावों को मेलोनी और पूरे इटली के लिए गंभीर और अपमानजनक बताया. 

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