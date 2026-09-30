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मेरठ नीला ड्रम कांड : सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल दोषी करार

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मेरठ नीला ड्रम कांड (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 9:51 PM IST

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उत्तर प्रदेश में मेरठ के बहुचर्चित और रूह कंपा देने वाले नीले ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सौरभ राजपूत की नृशंस हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है. अदालत ने इस वारदात को बेहद क्रूरतम कृत्य करार देते हुए कहा कि ऐसा अपराध समाज पर गहरा और नकारात्मक असर डालता है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इन दोनों का गुनाह किसी भी कीमत पर माफी के लायक नहीं है और दोषियों को ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने. इस सनसनीखेज मामले में करीब 13 से 16 महीनों तक चली सुनवाई के दौरान कुल 126 पेशियां हुईं. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के सामने 22 अहम गवाह पेश किए गए, जिनकी गवाही ने आरोपियों के खिलाफ अपराध को साबित किया. कोर्ट ने दोनों को हत्या के साथ-साथ साक्ष्य मिटाने और सबूत छिपाने का भी दोषी माना है. फैसला सुनाए जाते समय अदालत परिसर में सौरभ की बिलखती मां और भाई मौजूद थे, जबकि सुरक्षा कारणों से दोनों आरोपियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.

उत्तर प्रदेश में मेरठ के बहुचर्चित और रूह कंपा देने वाले नीले ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सौरभ राजपूत की नृशंस हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है. अदालत ने इस वारदात को बेहद क्रूरतम कृत्य करार देते हुए कहा कि ऐसा अपराध समाज पर गहरा और नकारात्मक असर डालता है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इन दोनों का गुनाह किसी भी कीमत पर माफी के लायक नहीं है और दोषियों को ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने. इस सनसनीखेज मामले में करीब 13 से 16 महीनों तक चली सुनवाई के दौरान कुल 126 पेशियां हुईं. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के सामने 22 अहम गवाह पेश किए गए, जिनकी गवाही ने आरोपियों के खिलाफ अपराध को साबित किया. कोर्ट ने दोनों को हत्या के साथ-साथ साक्ष्य मिटाने और सबूत छिपाने का भी दोषी माना है. फैसला सुनाए जाते समय अदालत परिसर में सौरभ की बिलखती मां और भाई मौजूद थे, जबकि सुरक्षा कारणों से दोनों आरोपियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.

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