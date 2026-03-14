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MEA प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE: तेल और गैस पर MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानिए मौजूदा हालात - MEA PRESS CONFERENCE LIVE

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 14, 2026 at 4:11 PM IST

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Updated : March 14, 2026 at 4:57 PM IST

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नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय (MEA) की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. इस पर वैश्विक ऊर्जा संकट और तेल-गैस की आपूर्ति एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है. मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रीफिंग की शुरुआत करते हुए अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का पक्ष रखना शुरू किया है. माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में भारत उन देशों के साथ अपने तेल समझौतों और भुगतान प्रणालियों पर स्थिति स्पष्ट करेगा, जिनसे फिलहाल रियायती दरों पर ऊर्जा आयात किया जा रहा है. उन चुनौतियों पर भी बात हो रही, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और लॉजिस्टिक्स के कारण तेल की निर्बाध आपूर्ति में आ रही हैं. पूरी दुनिया इस समय यह देख रही है कि भारत अपने घरेलू हितों और वैश्विक कूटनीतिक दबाव के बीच कैसे संतुलन साधता है.

नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय (MEA) की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. इस पर वैश्विक ऊर्जा संकट और तेल-गैस की आपूर्ति एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है. मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रीफिंग की शुरुआत करते हुए अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का पक्ष रखना शुरू किया है. माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में भारत उन देशों के साथ अपने तेल समझौतों और भुगतान प्रणालियों पर स्थिति स्पष्ट करेगा, जिनसे फिलहाल रियायती दरों पर ऊर्जा आयात किया जा रहा है. उन चुनौतियों पर भी बात हो रही, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और लॉजिस्टिक्स के कारण तेल की निर्बाध आपूर्ति में आ रही हैं. पूरी दुनिया इस समय यह देख रही है कि भारत अपने घरेलू हितों और वैश्विक कूटनीतिक दबाव के बीच कैसे संतुलन साधता है.

Last Updated : March 14, 2026 at 4:57 PM IST

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