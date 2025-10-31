ETV Bharat / Videos

ब्रजरज उत्सव 2025; अर्जुन-श्रीकृष्ण संवाद से जीवंत हुआ गीता सार, कलाकारों ने बटोरीं तालियां - BRAJRAJ UTSAV 2025

Published : October 31, 2025 at 12:48 PM IST

मथुरा : धौली पियाऊ रेलवे ग्राउंड में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से आयोजित ब्रजरज उत्सव में गुरुवार शाम श्री कृष्ण गीता सार का नाट्य मंचन किया गया. महानाट्य में कुरुक्षेत्र की रणभूमि का दृश्य और अर्जुन–श्रीकृष्ण संवाद का प्रसंग जीवंत श्रोताओं को आत्मविभोर कर गया. प्रसंग में संवाद, भावपूर्ण अभिनय और प्रभावशाली मंच सज्जा दर्शकों को खूब पसंद आई. अर्जुन और भगवान श्रीकृष्ण के संवाद के दौरान पूरा पंडाल जय श्रीकृष्णा के उद्घोष गूंजता रहा. दुर्योधन और भीम के रूप में कलाकार पुनीत इस्सर और बिंदु दारा सिंह ने भी अपने अभिनय से श्रोताओं की तालियां बटोरीं. ब्रजरज उत्सव में 31 अक्टूबर को दूरदर्शन की विशेष प्रस्तुति, लोक गीत संध्या व साधो बैंड भक्तिमय गीत संगीत. 1 नवंबर को मिस्मी वासु, भक्ति संगीत प्रस्तुति, 2 नवंबर को सुजीत ओझा, भजन गायन तथा स्वप्रिल (पुणे), नृत्य-गायन : हिस्टोरिकल एम्पायर्स ऑफ इंडिया, 3 नवंबर को पद्मश्री मनोज जोशी, महानाट्य ‘चाणक्य’, 4 नवंबर को हेमा मालिनी, नृत्य नाटिका ‘यशोदा कृष्ण’ और 5 नवंबर को समापन दिवस, भव्य कवि सम्मेलन होगा.

