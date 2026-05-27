बकरीद से पहले देशभर की बकरा मंडियों में कीमतों में भारी उछाल - GOAT MARKETS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 27, 2026 at 3:09 PM IST
पूरे देश में, बकरों के बाजार में भारी भीड़ उमड़ रही है. लोग सबसे बड़े और सबसे शानदार बकरों की तलाश में यहां आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तो कुछ बकरे आकर्षण का केंद्र ही बन गए हैं. "सलमान" और "सुलेमान" जैसे नामों वालों ये बकरे, उत्सुक खरीदारों और बोली लगाने वालों—दोनों को ही अपनी ओर खींच रहे हैं. खरीदारों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बकरों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। कुछ मामलों में तो कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं, ऐसे में इस साल बकरीद की खरीदारी कई लोगों के लिए काफी महंगी साबित हो रही है. लखनऊ में दुबग्गा बकरा बाजार के व्यापारियों का कहना है कि इस सीजन में बकरे अच्छी संख्या में उपलब्ध हैं और इनकी कीमतें लगभग 15,000 रुपये से शुरू हो रही हैं. अंतिम कीमतें बकरे के वजन, नस्ल और उसकी बनावट पर निर्भर करती हैं, लेकिन बढ़ती लागत के कारण कीमतें ऊपर चली गई हैं। इससे इस त्योहारी सीजन में खरीदारों के पास किफायती विकल्प कम बचे हैं और उनके लिए चुनाव करना मुश्किल हो गया है. महंगाई की वजह से हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं। कुर्बानी के जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं, जिससे त्योहार का उत्साह थोड़ा फीका पड़ गया है.
पूरे देश में, बकरों के बाजार में भारी भीड़ उमड़ रही है. लोग सबसे बड़े और सबसे शानदार बकरों की तलाश में यहां आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तो कुछ बकरे आकर्षण का केंद्र ही बन गए हैं. "सलमान" और "सुलेमान" जैसे नामों वालों ये बकरे, उत्सुक खरीदारों और बोली लगाने वालों—दोनों को ही अपनी ओर खींच रहे हैं. खरीदारों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बकरों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। कुछ मामलों में तो कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं, ऐसे में इस साल बकरीद की खरीदारी कई लोगों के लिए काफी महंगी साबित हो रही है. लखनऊ में दुबग्गा बकरा बाजार के व्यापारियों का कहना है कि इस सीजन में बकरे अच्छी संख्या में उपलब्ध हैं और इनकी कीमतें लगभग 15,000 रुपये से शुरू हो रही हैं. अंतिम कीमतें बकरे के वजन, नस्ल और उसकी बनावट पर निर्भर करती हैं, लेकिन बढ़ती लागत के कारण कीमतें ऊपर चली गई हैं। इससे इस त्योहारी सीजन में खरीदारों के पास किफायती विकल्प कम बचे हैं और उनके लिए चुनाव करना मुश्किल हो गया है. महंगाई की वजह से हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं। कुर्बानी के जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं, जिससे त्योहार का उत्साह थोड़ा फीका पड़ गया है.