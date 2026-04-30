कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल, 2022 के बाद सबसे तेज भाव - HIGHEST PRICE CRUDE OIL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 30, 2026 at 8:52 PM IST
कच्चे तेल की कीमत 125 डॉलर प्रति बैरल पहुंच चुकी है. 2022 में कच्चे तेल की कीमत में बड़ा उछाल आया था, उसके बाद से कभी भी तेल की कीमत इतनी अधिक नहीं हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के बाद तेल की कीमतें ऊपर चली गईं. ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी बयान में ईरान को फिर से धमकी दी गई है. दोनों देशों के बीच बातचीत रुकने की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं. जून डिलीवरी वाला ब्रेंट क्रूड शुरुआती कारोबार में 6.2 फीसदी बढ़कर 125.36 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, जबकि जुलाई डिलीवरी वाला ब्रेंट 113.85 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. फरवरी में युद्ध शुरू होने से पहले ब्रेंट क्रूड की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी.
कच्चे तेल की कीमत 125 डॉलर प्रति बैरल पहुंच चुकी है. 2022 में कच्चे तेल की कीमत में बड़ा उछाल आया था, उसके बाद से कभी भी तेल की कीमत इतनी अधिक नहीं हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के बाद तेल की कीमतें ऊपर चली गईं. ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी बयान में ईरान को फिर से धमकी दी गई है. दोनों देशों के बीच बातचीत रुकने की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं. जून डिलीवरी वाला ब्रेंट क्रूड शुरुआती कारोबार में 6.2 फीसदी बढ़कर 125.36 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, जबकि जुलाई डिलीवरी वाला ब्रेंट 113.85 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. फरवरी में युद्ध शुरू होने से पहले ब्रेंट क्रूड की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी.