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मैसूर में बार और रेस्टोरेंट में भीषण आग, दो लोगों की मौत, 7 लोग झुलसे - FIRE IN RESTAURANT IN MYSORE

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मैसूर में बार और रेस्टोरेंट में भीषण आग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 10:54 PM IST

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कर्नाटक के मैसूर में एक बार और रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है.. जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. आग लगने के बाद बिल्डिंग में घना धुआं छा गया.. जिससे लोगों का दम घुंटने लगा. जल्दी ही फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और उसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.  

मामला शहर के आरटी नगर का है.. जहां दत्तागल्ली में रिंग रोड के पास फॉक्स डेन लिकर गैराज बार और रेस्टोरेंट में आ लगी.  हादसे में किचन में मौजूद साहिल और प्रकाश की मौत हो गई है. आग में झूलसे 7 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाया है. घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.  

पता चला है कि हादसे के समय बार और रेस्टोरेंट में 25 से ज्यादा लोग मौजूद थे. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

कर्नाटक के मैसूर में एक बार और रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है.. जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. आग लगने के बाद बिल्डिंग में घना धुआं छा गया.. जिससे लोगों का दम घुंटने लगा. जल्दी ही फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और उसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.  

मामला शहर के आरटी नगर का है.. जहां दत्तागल्ली में रिंग रोड के पास फॉक्स डेन लिकर गैराज बार और रेस्टोरेंट में आ लगी.  हादसे में किचन में मौजूद साहिल और प्रकाश की मौत हो गई है. आग में झूलसे 7 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाया है. घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.  

पता चला है कि हादसे के समय बार और रेस्टोरेंट में 25 से ज्यादा लोग मौजूद थे. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

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