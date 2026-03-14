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मंडला के औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग, टायर फैक्ट्री से दिखा भयानक मंजर, देखें वीडियो - MANDLA MANERI INDUSTRIAL AREA FIRE

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टायर फैक्ट्री से दिखा भयानक मंजर, देखें वीडियो (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 9:27 AM IST

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मंडला : औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात भीषण आग लग गई. ये आग एक टायर फैक्ट्री भड़की थी, जिसने देखते-देखते विकराल रूप धारण कर लिया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह आग गैस प्लांट से लगे परिसर में लगी थी, जिससे यये तेजी से फैली. सूचना मिलते ही मनेरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं आग पर काबू पाने के लिए निवास सहित आसपास के क्षेत्रों से लगभग 7 दमकल की गाड़ियों को तत्काल रवाना किया गया. एहतियात के तौर पर गैस प्लांट के मैदान में खड़ी गाड़ियों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया. बीजाडांडी थाना प्रभारी के मुताबिक, '' आग पर नियंत्रण पाने के लिए 7 फायर ब्रिगेड वाहनों को लगाया गया, जिनकी मदद से अब तक करीब 90 प्रतिशत आग पर नियंत्रण कर लिया गया है. शेष आग को पूरी तरह बुझाने का कार्य लगातार जारी है. घटना के दौरान किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं.''

मंडला : औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात भीषण आग लग गई. ये आग एक टायर फैक्ट्री भड़की थी, जिसने देखते-देखते विकराल रूप धारण कर लिया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह आग गैस प्लांट से लगे परिसर में लगी थी, जिससे यये तेजी से फैली. सूचना मिलते ही मनेरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं आग पर काबू पाने के लिए निवास सहित आसपास के क्षेत्रों से लगभग 7 दमकल की गाड़ियों को तत्काल रवाना किया गया. एहतियात के तौर पर गैस प्लांट के मैदान में खड़ी गाड़ियों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया. बीजाडांडी थाना प्रभारी के मुताबिक, '' आग पर नियंत्रण पाने के लिए 7 फायर ब्रिगेड वाहनों को लगाया गया, जिनकी मदद से अब तक करीब 90 प्रतिशत आग पर नियंत्रण कर लिया गया है. शेष आग को पूरी तरह बुझाने का कार्य लगातार जारी है. घटना के दौरान किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं.''

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