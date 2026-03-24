उज्जैन : शहर के आगर नाका स्थित खिलचीपुर में सोमवार देर रात आगजनी की बड़ी घटना घटी. यहां देर रात सोफा कारखाने में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रु का माल जलकर खाक हो गया. कारखाने में देर रात लगी आग ने देखते-देखते विकराल रूप धारण कर लिया. गनीमत रही कि घटना के दौरान कारखाना बंद था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. मौके पर पहुंची 10 दमकल की गाड़ियों ने रात 11:30 बजे करीब आग पर पूरी तरह काबू पाया. दमकल कर्मियों ने बताया कि अंदर फोम, लकड़ी व कपड़ा होने से आग बढ़ती गई. जिस जगह आग लगी वहीं पास में और भी कारखाने हैं. मौके पर पहुंची चिमनगंज थाना पुलिस के एसआई ने बताया कि आस पास डेंटिंग पेंटिंग व वेल्डिंग की भी दुकाने हैं, चो चपेट में आई हैं. शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है.