मंगोलपुरी की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चार लोगों की मौत

नई दिल्ली: दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य झुलस गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के साथ राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया. हादसे में झुलसे दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं. जांच के बाद ही हादसे की वजह स्पष्ट हो सकेगी.