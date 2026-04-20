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उद्घाटन से पहले पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग, पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थगित - MASSIVE FIRE IN PACHPADRA REFINERY

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पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 9:11 PM IST

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राजस्थान के बालोतरा पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है. इसके बाद रिफाइनरी और प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. फायर ब्रिगेड और फायर सेफ्टी सिस्टम के जरिए आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहा हैं. रिफाइनरी में लगी आग के धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहे हैं. वहीं, इस घटना के बाद प्रधानमंत्री का मंगलवार को रिफाइनरी का उद्घाटन करने का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि आज HRRL रिफाइनरी में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के पास आग लगने की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के निर्धारित लोकार्पण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. 

राजस्थान के बालोतरा पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है. इसके बाद रिफाइनरी और प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. फायर ब्रिगेड और फायर सेफ्टी सिस्टम के जरिए आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहा हैं. रिफाइनरी में लगी आग के धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहे हैं. वहीं, इस घटना के बाद प्रधानमंत्री का मंगलवार को रिफाइनरी का उद्घाटन करने का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि आज HRRL रिफाइनरी में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के पास आग लगने की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के निर्धारित लोकार्पण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. 

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