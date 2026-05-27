केरल में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के तुरंत बाद पूर्व सीएम पिनाराई विजयन पर ED का बड़ा एक्शन हुआ है. सुबह-सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने विजयन से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी. जानकारी के मुताबिक ईडी ने तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड समेत कई जगहों पर एक साथ रेड डाली है. बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड यानी CMRL केस से जुड़ी हुई है. आरोप है कि साल 2018 से 2019 के बीच CMRL कंपनी ने पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन की IT कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपये का भुगतान किया और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पैसा किस बात का था, क्योंकि आरोप ये भी हैं कि कंपनी को कोई सर्विस तक नहीं दी गई थी. सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने वीना विजयन और CMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछताछ भी की है. कोच्चि स्थित कंपनी के ऑफिस और कई अन्य ठिकानों से दस्तावेज और डिजिटल डेटा जुटाया जा रहा है.