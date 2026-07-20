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नागालैंड में भूस्खलन से भारी तबाही, 8 लोगों की मौत, 12 घायल, कई मलबे में दबे - NAGALAND LANDSLIDE

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भूस्खलन से भारी तबाही (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 4:00 PM IST

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 नागालैंड के मोन जिले में रविवार को मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई और 8 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. बाढ़ और भूस्खलन से कई मकान बह गए, सड़कें अवरुद्ध हो गईं और कई लोग मलबे में दब गए. इस संबंध में मोन जिले के डिप्टी कमिश्नर वेन्नयेई कोन्याक ने बताया कि अब तक 4 शव बरामद हुए हैं और चार अन्य अभी भी मलबे में दबे हुए हैं. उन्होंने कहा, "मोन जिले में कई जगहों पर लगातार भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन की घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई है. सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके मोन शहर, तिजित हैं. भारी बारिश रात करीब 1 बजे शुरू हुई और हमें सुबह करीब 6-7 बजे लैंडस्लाइड की घटनाओं की जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि भूस्खलन की घटनाओं के बाद एसडीआरएफ, पुलिस, असम राइफल्स, एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय लोग सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं. अब तक मलबे से 3 महिला और एक पुरुष समेत 4 शव बरामद किए हैं. 12 अन्य घायल हुए हैं. कई जगहों पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.

 नागालैंड के मोन जिले में रविवार को मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई और 8 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. बाढ़ और भूस्खलन से कई मकान बह गए, सड़कें अवरुद्ध हो गईं और कई लोग मलबे में दब गए. इस संबंध में मोन जिले के डिप्टी कमिश्नर वेन्नयेई कोन्याक ने बताया कि अब तक 4 शव बरामद हुए हैं और चार अन्य अभी भी मलबे में दबे हुए हैं. उन्होंने कहा, "मोन जिले में कई जगहों पर लगातार भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन की घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई है. सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके मोन शहर, तिजित हैं. भारी बारिश रात करीब 1 बजे शुरू हुई और हमें सुबह करीब 6-7 बजे लैंडस्लाइड की घटनाओं की जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि भूस्खलन की घटनाओं के बाद एसडीआरएफ, पुलिस, असम राइफल्स, एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय लोग सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं. अब तक मलबे से 3 महिला और एक पुरुष समेत 4 शव बरामद किए हैं. 12 अन्य घायल हुए हैं. कई जगहों पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.

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