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ईरान युद्ध के 19वें दिन भारी तबाही, अमेरिका-इजराइल का ईरान के तेल ठिकानों पर हमला - IRAN WAR DAY 19

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ईरान युद्ध के 19वें दिन भारी तबाही (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 10:59 PM IST

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ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले आज का बुधवार को 19वां दिन था. अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ हमले अभी भी जारी है. वहीं ईरान की ओर से भी इजराइल और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच बड़ी खबर है कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी और बासिज कमांडर गुलामरेजा सुलेमानी की इन हमलों में मौत हो गई. इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा कि इजराइल ईरानी क्षेत्र के काफी अंदर हवाई ऑपरेशन कर रहा है, जिसका उद्देश्य वहां की सरकार को कमजोर करना और क्षेत्र में जारी संघर्ष के बीच आंतरिक बदलाव के लिए परिस्थितियां बनाना है. ईरान ने अपने ‘गैस फील्ड’ पर हमले के बाद धमकी दी है कि वह कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा. तेहरान में भारतीय दूतावास ने कन्फर्म किया कि भारत से मेडिकल मदद की पहली खेप बुधवार को ईरान पहुंच गई है. भारत में ईरानी दूतावास ने कहा कि ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने डिलीवरी रिसीव कर ली है और भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया है. भारत में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, “भारत के सम्मानित लोगों से मेडिकल मदद की पहली खेप पहुंच गई है. हम भारत के दयालु लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं.”

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले आज का बुधवार को 19वां दिन था. अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ हमले अभी भी जारी है. वहीं ईरान की ओर से भी इजराइल और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच बड़ी खबर है कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी और बासिज कमांडर गुलामरेजा सुलेमानी की इन हमलों में मौत हो गई. इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा कि इजराइल ईरानी क्षेत्र के काफी अंदर हवाई ऑपरेशन कर रहा है, जिसका उद्देश्य वहां की सरकार को कमजोर करना और क्षेत्र में जारी संघर्ष के बीच आंतरिक बदलाव के लिए परिस्थितियां बनाना है. ईरान ने अपने ‘गैस फील्ड’ पर हमले के बाद धमकी दी है कि वह कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा. तेहरान में भारतीय दूतावास ने कन्फर्म किया कि भारत से मेडिकल मदद की पहली खेप बुधवार को ईरान पहुंच गई है. भारत में ईरानी दूतावास ने कहा कि ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने डिलीवरी रिसीव कर ली है और भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया है. भारत में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, “भारत के सम्मानित लोगों से मेडिकल मदद की पहली खेप पहुंच गई है. हम भारत के दयालु लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं.”

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