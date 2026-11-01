ETV Bharat / Videos

रामलीला मैदान में उमड़ा जन सैलाब, लोग बोले- महारैली सत्ता में बैठे वोट चोरों की नींद उड़ाने का काम करेगी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
रामलीला मैदान में उमड़ा जन सैलाब (Video Credit ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 1, 2026 at 7:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आज राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है. मौका है "वोट बचाओ देश बचाओ" महारैली का, जहां देश भर से आए राजनीतिक दिग्गज और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं. रामलीला मैदान के आस पास के क्षेत्रों में भी लोगों को जन सैलाब दिखाई दे रहा है. महारैली में पहुँचे लोगों का कहना है कि वोट चोरी के ख़िलाफ़ आयोजित इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम सफल हुआ है और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुँचे हैं. कांग्रेस पार्टी के बुलंदशहर जिलाध्यक्ष ज़ियाउर्रहमान ने कहा, बुलंदशहर से दो हज़ार से अधिक लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं. हमारे जिले में लगातार पुलिस द्वारा दिल्ली की रैली में शामिल होने से लोगों को रोका जा रहा है. हम यहाँ वोट के अधिकार और लोकतंत्र को बचाने के लिए पहुँचे हैं. अगर वोट का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा तो आम आदमी का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा. सरकार को जगाने के लिए हम यहाँ आए हैं. आज देश भर से इस रैली में शामिल होने के लिए लाखों लोग आए हैं. लाखो की तादाद में एकजुट हुए हैं. आज की रैली ने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के ख़िलाफ़ अब देश एक जुट हो चुका है.

नई दिल्ली: आज राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है. मौका है "वोट बचाओ देश बचाओ" महारैली का, जहां देश भर से आए राजनीतिक दिग्गज और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं. रामलीला मैदान के आस पास के क्षेत्रों में भी लोगों को जन सैलाब दिखाई दे रहा है. महारैली में पहुँचे लोगों का कहना है कि वोट चोरी के ख़िलाफ़ आयोजित इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम सफल हुआ है और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुँचे हैं. कांग्रेस पार्टी के बुलंदशहर जिलाध्यक्ष ज़ियाउर्रहमान ने कहा, बुलंदशहर से दो हज़ार से अधिक लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं. हमारे जिले में लगातार पुलिस द्वारा दिल्ली की रैली में शामिल होने से लोगों को रोका जा रहा है. हम यहाँ वोट के अधिकार और लोकतंत्र को बचाने के लिए पहुँचे हैं. अगर वोट का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा तो आम आदमी का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा. सरकार को जगाने के लिए हम यहाँ आए हैं. आज देश भर से इस रैली में शामिल होने के लिए लाखों लोग आए हैं. लाखो की तादाद में एकजुट हुए हैं. आज की रैली ने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के ख़िलाफ़ अब देश एक जुट हो चुका है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMLILA MAIDAN PROTEST
रामलीला मैदान की महारैली
CEC GYANESH KUMAR
वोट बचाओ देश बचाओ

संबंधित ख़बरें

दिल्ली में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण

ओखला फेस-3 में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण, युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए- हर्ष मल्होत्रा

October 31, 2026 at 3:22 PM IST
Four Killed, Two Injured in Massive Fire at Delhi Mangolpuri Shoe Factory

मंगोलपुरी की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चार लोगों की मौत

October 31, 2026 at 12:28 PM IST
कालकाजी मंदिर पहुंची महिलाएं, सुनी कथा

करवा चौथ के मौके पर कालकाजी मंदिर पहुंची महिलाएं, कथा सुनकर की पति की लंबी आयु की कामना

October 29, 2026 at 7:40 PM IST
Jamia Protest Enters Day 16, Students Allege Water and Medicines Being Denied on Campus

जामिया में प्रदर्शन जारी: छात्रों का आरोप- पानी और दवाइयां तक नहीं पहुंचने दी जा रहीं

October 27, 2026 at 1:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.