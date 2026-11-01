रामलीला मैदान में उमड़ा जन सैलाब, लोग बोले- महारैली सत्ता में बैठे वोट चोरों की नींद उड़ाने का काम करेगी

नई दिल्ली: आज राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है. मौका है "वोट बचाओ देश बचाओ" महारैली का, जहां देश भर से आए राजनीतिक दिग्गज और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं. रामलीला मैदान के आस पास के क्षेत्रों में भी लोगों को जन सैलाब दिखाई दे रहा है. महारैली में पहुँचे लोगों का कहना है कि वोट चोरी के ख़िलाफ़ आयोजित इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम सफल हुआ है और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुँचे हैं. कांग्रेस पार्टी के बुलंदशहर जिलाध्यक्ष ज़ियाउर्रहमान ने कहा, बुलंदशहर से दो हज़ार से अधिक लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं. हमारे जिले में लगातार पुलिस द्वारा दिल्ली की रैली में शामिल होने से लोगों को रोका जा रहा है. हम यहाँ वोट के अधिकार और लोकतंत्र को बचाने के लिए पहुँचे हैं. अगर वोट का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा तो आम आदमी का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा. सरकार को जगाने के लिए हम यहाँ आए हैं. आज देश भर से इस रैली में शामिल होने के लिए लाखों लोग आए हैं. लाखो की तादाद में एकजुट हुए हैं. आज की रैली ने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के ख़िलाफ़ अब देश एक जुट हो चुका है.