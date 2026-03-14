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गैस गोदाम पर लोगों की भारी भीड़, दिल्ली पुलिस के निगरानी में किया जा रहा सिलेंडर वितरण - GAS CYLINDER CRISIS IN DELHI

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गोविंदपुरी इलाके में गैस गोदाम पर लोगों की भारी भीड़ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 14, 2026 at 2:07 PM IST

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नई दिल्ली:अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरान पर हमले किए जाने के बाद अब इसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है जहां भारत में गैस सिलेंडर के कमी के कारण गैस एजेंसी पर बड़े पैमाने पर भीड़ देखने को मिल रहा है जहां लोग सुबह से ही लाइन में लगकर गैस लेने के लिए पहुंच रहे है. तो वही इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवान गैस एजेंसी पर तैनात होकर लोगों को गैस सिलेंडर वितरण करते हुए दिखाई दिए. लोगों का कहना है कि गैस की बुकिंग होने के बावजूद उन्हें समय पर गैस उपलब्ध न होने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही है तो वही बाहर से ब्लैक में गैस भराने पर लोगों को प्रति केजी 300 से ₹400 प्रति किलो देना पर रहा है.  जबकि सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि लोग धैर्य रखें गैस की कोई कमी नहीं है और सभी को गैस मिलेगा.

नई दिल्ली:अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरान पर हमले किए जाने के बाद अब इसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है जहां भारत में गैस सिलेंडर के कमी के कारण गैस एजेंसी पर बड़े पैमाने पर भीड़ देखने को मिल रहा है जहां लोग सुबह से ही लाइन में लगकर गैस लेने के लिए पहुंच रहे है. तो वही इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवान गैस एजेंसी पर तैनात होकर लोगों को गैस सिलेंडर वितरण करते हुए दिखाई दिए. लोगों का कहना है कि गैस की बुकिंग होने के बावजूद उन्हें समय पर गैस उपलब्ध न होने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही है तो वही बाहर से ब्लैक में गैस भराने पर लोगों को प्रति केजी 300 से ₹400 प्रति किलो देना पर रहा है.  जबकि सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि लोग धैर्य रखें गैस की कोई कमी नहीं है और सभी को गैस मिलेगा.

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