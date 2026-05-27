ऊर्जा, बैंक शेयरों में बिकवाली से बाजार में दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 142 अंक टूटा - MARKET DECLINES
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Published : May 27, 2026 at 8:34 PM IST
इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को एक उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। पश्चिम एशिया में जारी अनिश्चितता के बीच निवेशकों के सतर्क रुख और विदेशी संस्थागत निवेशकों की ताजा पूंजी निकासी से बाजार नुकसान में रहा। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 3.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 96.35 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स लगभग 142 अंक लुढ़ककर 75,868 के स्तर पर बंद हुआ। जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी मामूली छह अंकों की गिरावट के साथ 23,907 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा लुढ़के।जबकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इटरनल लिमिटेड, एनटीपीसी, टाटा स्टील और इंटरग्लोब एविएशन सबसे ज्यादा चढ़े।
इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को एक उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। पश्चिम एशिया में जारी अनिश्चितता के बीच निवेशकों के सतर्क रुख और विदेशी संस्थागत निवेशकों की ताजा पूंजी निकासी से बाजार नुकसान में रहा। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 3.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 96.35 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स लगभग 142 अंक लुढ़ककर 75,868 के स्तर पर बंद हुआ। जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी मामूली छह अंकों की गिरावट के साथ 23,907 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा लुढ़के।जबकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इटरनल लिमिटेड, एनटीपीसी, टाटा स्टील और इंटरग्लोब एविएशन सबसे ज्यादा चढ़े।