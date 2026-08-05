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मार्क जकरबर्ग ने मांगी माफी, पीएम मोदी से संबंधित वीडियो में हुई थी गड़बड़ी, डीपफेक कंटेंट से जुड़ा मामला - META

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डीपफेक कंटेंट से जुड़ा मामला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 9:00 PM IST

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मार्क जकरबर्ग ने सीएसएएम (बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट), डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म चलाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी. उन्हें साफ तौर पर बताया गया कि वे 'इंटरमीडियरी' (मध्यस्थ) की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं. वे खुद तय करते हैं कि कंटेंट किसे मिलेगा. आईटी एक्ट के तहत 'सेफ हार्बर' (सुरक्षा कवच) का नियम उन पर लागू नहीं होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने वाले मामले में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माफी मांगी है. उन्होंने सीएसएएम, डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म चलाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है. सूत्रों के अनुसार मेटा ने माना कि बहुत सारा गैर-कानूनी कंटेंट प्रमोट किया गया था. खास ऑडियंस के लिए पेड प्रमोशन किया गया था. मेटा को फिर से बुलाया जा सकता है.

मार्क जकरबर्ग ने सीएसएएम (बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट), डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म चलाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी. उन्हें साफ तौर पर बताया गया कि वे 'इंटरमीडियरी' (मध्यस्थ) की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं. वे खुद तय करते हैं कि कंटेंट किसे मिलेगा. आईटी एक्ट के तहत 'सेफ हार्बर' (सुरक्षा कवच) का नियम उन पर लागू नहीं होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने वाले मामले में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माफी मांगी है. उन्होंने सीएसएएम, डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म चलाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है. सूत्रों के अनुसार मेटा ने माना कि बहुत सारा गैर-कानूनी कंटेंट प्रमोट किया गया था. खास ऑडियंस के लिए पेड प्रमोशन किया गया था. मेटा को फिर से बुलाया जा सकता है.

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