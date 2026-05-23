भारत जितना चाहे उतना तेल खरीदे…भारत दौरे से पहले मार्को रुबियो का बड़ा बयान - MARCO RUBIO
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Published : May 23, 2026 at 1:40 PM IST
मार्को रुबियो अपने चार दिवसीय भारत दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। दौरे से पहले दिए गए उनके बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. रुबियो ने कहा कि भारत जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है और अमेरिका सप्लाई के लिए तैयार है. यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान-इजराइल तनाव और होर्मुज स्ट्रेट संकट के कारण दुनिया में तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी हुई है. दौरे के दौरान रुबियो की नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंडो-पैसिफिक रणनीति पर चर्चा होगी. 26 मई को होने वाली QUAD बैठक पर भी दुनिया की नजर टिकी है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे.
मार्को रुबियो अपने चार दिवसीय भारत दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। दौरे से पहले दिए गए उनके बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. रुबियो ने कहा कि भारत जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है और अमेरिका सप्लाई के लिए तैयार है. यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान-इजराइल तनाव और होर्मुज स्ट्रेट संकट के कारण दुनिया में तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी हुई है. दौरे के दौरान रुबियो की नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंडो-पैसिफिक रणनीति पर चर्चा होगी. 26 मई को होने वाली QUAD बैठक पर भी दुनिया की नजर टिकी है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे.