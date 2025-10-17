देश का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर LIVE - MAOISTS REJOINING MAINSTREAM
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2025 at 11:40 AM IST
जगदलपुर: पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिलों में एक्टिव 200 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, बस्तर आईजी सुंदरराज पी और सभी नक्सल प्रभावित जिलों के पुलिस अधिकारियों के सामने नक्सली हथियार डाल रहे हैं. सभी नक्सली अबूझमाड़ के माड़ डिवीजन के हैं. 15 अक्टूबर को रावघाट कमेटी के 50 नक्सली कांकेर पहुंचे. 16 अक्टूबर को माड़ डिवीजन के लगभग 160 नक्सली जंगल और इंद्रावती नदी पार कर जगदलपुर जिला मुख्यालय पहुंचे. सभी नक्सली रूपेश उर्फ विकल्प के नेतृत्व में सरकार के सामने अपने हथियार डाल रहे हैं.
