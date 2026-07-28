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झारखंड में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण - JHARKHAND NAXAL SURRENDER

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नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 11:10 AM IST

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Updated : July 28, 2026 at 11:39 AM IST

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रांचीः झारखंड में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है. इस बीच झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस के समक्ष कुल 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. सभी माओवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमेटी सदस्य, तीन जोनल कमेटी सदस्य, तीन सब-जोनल कमेटी सदस्य, छह एरिया कमेटी सदस्य और तीन कैडर शामिल हैं. इनमें 15 लाख रुपये का इनामी आरसीएम संतोष उर्फ बासुदेव दा उर्फ गांधी समेत 10 लाख रुपये का इनामी चंदन लोहरा और पांच-पांच लाख रुपये के इनामी अनिल तुरी और सुखलाल बिरजिया भी शामिल हैं. बता दें कि इससे पहले 21 मई को भी झारखंड में 25 माओवादियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था.

रांचीः झारखंड में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है. इस बीच झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस के समक्ष कुल 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. सभी माओवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमेटी सदस्य, तीन जोनल कमेटी सदस्य, तीन सब-जोनल कमेटी सदस्य, छह एरिया कमेटी सदस्य और तीन कैडर शामिल हैं. इनमें 15 लाख रुपये का इनामी आरसीएम संतोष उर्फ बासुदेव दा उर्फ गांधी समेत 10 लाख रुपये का इनामी चंदन लोहरा और पांच-पांच लाख रुपये के इनामी अनिल तुरी और सुखलाल बिरजिया भी शामिल हैं. बता दें कि इससे पहले 21 मई को भी झारखंड में 25 माओवादियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था.

Last Updated : July 28, 2026 at 11:39 AM IST

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