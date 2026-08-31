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भूख हड़ताल के बीच मनोज जरांगे का बड़ा ऐलान, 12 सितंबर को मुंबई कूच की अपील; शिंदे पर साधा निशाना

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MANOJ JARANGE HUNGER STRIKE DAY 3 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 9:06 PM IST

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महाराष्ट्र के जालना स्थित अंतरवाली सराय में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है. इस बीच जरांगे ने मराठा समुदाय से 12 सितंबर तक मुंबई पहुंचने का बड़ा आह्वान किया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार से बातचीत के बावजूद उनका अनशन खत्म नहीं होगा और वे खुद भी मुंबई पहुंचेंगे.

इस दौरान जरांगे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मराठा समुदाय ने उनका सामना किया होता, तो शिंदे के पास भागने की जगह नहीं बचती. गणेशोत्सव के बीच जरांगे के इस 'मुंबई प्लान' ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी.

महाराष्ट्र के जालना स्थित अंतरवाली सराय में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है. इस बीच जरांगे ने मराठा समुदाय से 12 सितंबर तक मुंबई पहुंचने का बड़ा आह्वान किया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार से बातचीत के बावजूद उनका अनशन खत्म नहीं होगा और वे खुद भी मुंबई पहुंचेंगे.

इस दौरान जरांगे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मराठा समुदाय ने उनका सामना किया होता, तो शिंदे के पास भागने की जगह नहीं बचती. गणेशोत्सव के बीच जरांगे के इस 'मुंबई प्लान' ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी.

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