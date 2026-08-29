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मनोज जरांगे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू, बोले- 'ये आखिरी आंदोलन'; OBC नेताओं की भी बढ़ी टेंशन

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MANOJ JARANGE HUNGER STRIKE FOR MARATHA RESERVATION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 8:09 PM IST

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महाराष्ट्र के जालना स्थित अंतरवाली सराटी से मराठा आरक्षण की लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है. सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे शनिवार सुबह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. जरांगे ने इसे अपना 'आखिरी आंदोलन' बताते हुए सरकार से मराठा आरक्षण पर जल्द और निर्णायक फैसला लेने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और जालना पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. वहीं, जरांगे के इस अनशन से OBC नेताओं की चिंता भी बढ़ गई है. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने साफ कहा है कि OBC कोटे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए.

महाराष्ट्र के जालना स्थित अंतरवाली सराटी से मराठा आरक्षण की लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है. सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे शनिवार सुबह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. जरांगे ने इसे अपना 'आखिरी आंदोलन' बताते हुए सरकार से मराठा आरक्षण पर जल्द और निर्णायक फैसला लेने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और जालना पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. वहीं, जरांगे के इस अनशन से OBC नेताओं की चिंता भी बढ़ गई है. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने साफ कहा है कि OBC कोटे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए.

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