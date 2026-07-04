नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने और बातचीत बहाल करने के लिए दोनों देशों के 117 प्रमुख नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक संयुक्त खुला पत्र लिखा है.इसमें भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 दिग्गज शामिल हैं. इसको लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज पाकिस्तान हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि हमारे साथ वार्ता करो. भारत दिखा चुका है कि वह आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं. आज उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वार्ता कीजिए. आज के समय में पाकिस्तान भिखारी बन चुका है. वहां के हालात सभी को पता है. वहां की सरकार को लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं.