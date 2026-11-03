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दिल्ली प्रदूषण पर राजनीति तेज: मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब की AAP सरकार पर लगाया पराली जलाने को बढ़ावा देने का आरोप

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MANJINDER SINGH SIRSA BLAMES AAP ON STUBBLE BURNING (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2026 at 8:08 PM IST

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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में पुलिस और अधिकारी किसानों को पराली जलाने में मदद कर रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा खराब हो रही है। सिरसा ने दावा किया कि इस साल अक्टूबर पिछले 10 वर्षों में सबसे साफ रहा है और दिल्ली में 220 दिन हवा बेहतर रही है। उन्होंने सरकार की ग्रीन पहलों जैसे 13 हजार से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का जिक्र करते हुए कहा कि नेताओं को इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर दिल्ली के लोगों की सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए और प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में पुलिस और अधिकारी किसानों को पराली जलाने में मदद कर रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा खराब हो रही है। सिरसा ने दावा किया कि इस साल अक्टूबर पिछले 10 वर्षों में सबसे साफ रहा है और दिल्ली में 220 दिन हवा बेहतर रही है। उन्होंने सरकार की ग्रीन पहलों जैसे 13 हजार से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का जिक्र करते हुए कहा कि नेताओं को इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर दिल्ली के लोगों की सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए और प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

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