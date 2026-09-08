मणिपुरी म्यूजिक टीचर की दिल्ली में पीट-पीटकर हत्या, नाबालिग समेत सभी आरोपी गिरफ्तार, मर्डर की FIR दर्ज

साउथ ईस्ट दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाना अंतर्गत किलोकरी गांव में बीती देर रात कुछ बेखौफ बदमाशों ने नॉर्थ ईस्ट (मणिपुर) के रहने वाले 54 वर्षीय मशहूर म्यूजिक टीचर विक्रम सिंह की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी. वारदात की सूचना मिलते ही एक्शन में आई दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिगों सहित मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है. इस हत्याकांड को लेकर साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार ने कई खुलासे किए हैं. पुलिस के मुताबिक, सनलाइट कॉलोनी थाना इलाके के किलोकरी गांव में बीते कई वर्षों से 54 वर्षीय विक्रम सिंह अपने परिवार के साथ रह रहे थे. वह दिल्ली के कई प्रतिष्ठित स्कूलों में बच्चों को संगीत सिखाते थे. घटना वाले दिन, रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को उनके घर के बाहर कुछ युवकों का समूह शराब के नशे में धुत होकर हुड़दंग और हल्ला कर रहा था. विक्रम सिंह ने अपने घर के बाहर हो रहे शोर-शराबे का विरोध किया तो नशे में चूर बदमाश भड़क गए और उनपर जानलेवा हमला कर दिया.